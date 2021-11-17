逐洞賽｜證券分析師趙彭博

證券分析師趙彭博表示，台股17日進行指期及選擇權月結算，加權指數開盤隨即站上17700點大關，許久時間未動的金融類股也領頭上攻，下半場傳產股貿易百貨呼應助漲，帶動大盤終場上漲70.91點，收在最高17764.04點，成交值也放大至近4千億元，呈現量價齊揚態勢。

觀察盤面，除金融、百貨類股領漲外，部分電動車概念股也出現資金點火現象，至於元宇宙族群中的威鋒電子、揚明光也亮燈漲停，將16日暫時熄火的元宇宙邊際又向外拓展了不少。

個股方面，本周納入投資組合的凱鈺，股價17日下挫、測試底部成功拉回，後勢反彈可期。

展望後市，在台股挑戰「萬八」大關且持續消化賣壓的過程，以目前不到4千億的成交量，研判並不足以讓類股普遍上漲，來進一步推動大盤短線勁揚。因此，大盤仍將以類股輪動、加速資金進行轉移的方式，「小碎步」微幅前進，「跌了買、賺了就跑」仍是投資人目前可採取的最佳交易策略。