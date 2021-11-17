證券分析師林鈺凱表示，台股加權指數11月持續上漲，多頭格局已然不需懷疑，惟眼下的重點則是多頭可望持續至何時，對此，由10月外銷訂單預估數字，已可大致確定，台股的基本面足以支撐大盤，一路走強至農曆年前，甚至第四季就可能繳出史上最強季報。

而國際股市方面，美股四大指數屢創新高，也為台股推波助瀾。而原先市場最擔憂的美國聯準會（Fed）決議縮減購債與升息，目前也都已塵埃落定，並往正面的方向發展。

就技術面觀察，大盤所有均線全數翻揚，月線與季線也已呈現黃金交叉，依照過去經驗，黃金交叉往往將為台股帶來波段大行情，加上近期盤面高價股活躍表現，繼聯發科成為第11千金後，緯穎17日也登上第12千金，揭示目前法人主力大戶均在場上，台股後市行情不容小覷。

個股方面，本周納入投資組合的威鋒電子，股價經量縮整理過後，17日強勢亮燈漲停、突破盤整區間。

展望後市，台股現階段已具備健全的體質，且加權指數17日最高已攻抵17764點，若要伺機挑戰歷史新高18034點，顯然已不是太大的問題，即便現階段已來到波段新高位置，後市仍有望續漲逾千點。