經一波房價上漲，加上「工作在台北、生活在新北」趨勢，新北第一環六大重劃區今年房價全面站上4字頭！根據永慶房產集團調查，新北第一環六大重劃區中，土城暫緩重劃區年漲8.7％居冠，二重疏洪道左岸年漲7.8％、新莊副都心年漲7.2％、新莊頭前年漲5.7％等，漲幅均超過5％。

根據永慶房產集團調查，土城暫緩重劃區、二重疏洪道重劃區左右岸、新莊副都心、頭前，以及板橋江翠北側等新北第一環的六大重劃區，近一年房價均已站上每坪40萬元，其中，二重疏洪道右岸以及板橋江翠北側、新莊副都心，平均房價更逼近5字頭。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，鄰近台北市的新北第一環熱門重劃區，除了具備一般重劃區的優點外，還有區位以及鄰近台北市的交通優勢，受到不少「工作在台北、生活在新北」的民眾青睞。

陳金澕指出，不少民眾願意以通勤時間換取生活空間，選擇到新北市購屋，加上相對台北市屋齡新穎、房價親民，在房價接受度與通勤時間取得平衡下，新北第一環成為購屋首選，重劃區相對低基期的房價，漲幅更為明顯。

今年房價站上4字頭的土城暫緩重劃區，平均漲幅8.7%居六大重劃區之冠，除近捷運板南線土城站、海山站，未來捷運萬大線通車將交會土城站外，屬醫學中心等級的土城醫院在去年正式營運，生活機能完備，預期未來房價相對有所支撐。