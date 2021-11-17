墾丁國家公園與導演詹家龍歷時3年拍攝完成的《蟲生－微觀墾丁》影片，在榮獲首屆台灣生態環境影展「最佳攝影獎」後，17日在墾管處遊客中心舉辦影片播映，並宣告將在恆春半島及大台北地區的學校進行推廣巡迴放映活動。

墾管處指出，長期研究昆蟲生態的導演詹家龍，童年時曾造訪墾丁，心裡便埋下探究的種子，而為讓國人更認識墾丁這個可親ヽ易及的神秘小宇宙，墾管處特與詹導於2018年合作開拍《蟲生-微觀墾丁》影片，歷時3年以魔幻寫實的手法，呈現自然生命輪迴的故事。

墾管處說，《蟲生-微觀墾丁》全片採用高規格、好萊塢等級的超高速4K攝影機拍攝，妙運用縮時攝影和間隔剪接的技巧，將昆蟲們的時間軸調成人類的時間軸，讓觀眾更能夠體驗昆蟲的感官世界，進而去同理、共感奇妙的大自然。

墾管處說，《蟲生-微觀墾丁》參展首屆台灣生態環境影展榮獲「最佳攝影獎」，評審指出該片拉高了生態攝影的門檻，視覺的統合和層次掌握恰到好處，不僅突顯拍攝細微生物的精細之美，也將微觀世界的姿態和表情拍攝突出，可見技術面的突破和用心。

墾管處說，現今孩子是失去山林的一群，都市化和電視ヽ網路取代了親近自然的機會，孩子們鮮少深入實地去觸摸、體驗身處的環境，因此對週遭環境不關心ヽ缺乏好奇心，也導致想像力與感受力的遺失，而《蟲生-微觀墾丁》期待能提供觀眾以全新的眼光，開啟親近自然的契機，喚醒心中對自然的嚮往。

為此，墾管處將啓動該片的校園巡迴播映推廣計畫，在恆春半島及大台北地區的學校播映10場，其中恆春半島參與這項計畫的有大光國小、滿州國中、恆春國小、墾丁國小及恆春國中，預計12月上旬在上述各校巡迴播映，並有放映後的「與導演有約」活動。