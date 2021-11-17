48歲日本視覺系天王GACKT，8月時因重病一度命危，雖健康已維持穩定，但出現嚴重發聲障礙，因此決定無限期停工，不過今(17日)卻遭指控和美女粉絲搞不倫，女方丈夫因不滿大明星竟破壞他的家庭，更考慮要提告。

據《週刊文春》報導，一名A姓人夫透露，自己的老婆是GACKT的粉絲，去年GACKT生日時，老婆透過IG傳訊息祝福，沒想到竟收到GACKT的回覆，兩人因此開始有了交流。

A先生表示，他在9月時發現老婆手機裡有在GACKT家拍的照片，因此質問對方，老婆也承認7月時和GACKT第一次見面，當天就一起入住酒店並發生關係，但9月時去GACKT家中過夜時，並沒有發生關係。

A先生透露老婆今年35歲，外型漂亮，神似女星釋由美子。他不滿婚姻遭到大明星破壞，目前考慮要對GACKT提告。外型帥氣的GACKT，年過40歲仍保有不老臉蛋，曾和徐若瑄、南韓女星愛蔻妮可（ICONIQ）、亞由美等人傳出緋聞。

GACKT也被踢爆和「童顏巨乳」演員釋由美子是10年的資深砲友，更傳出為了增進床上功力，在下體入珠多達30顆，家中的地下室還設有「炮房」，平常用來跟小模玩多P，且每次都不同人，性生活相當複雜。