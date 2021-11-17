歐股周三早市徘徊在歷史高點附近。一些正面的企業財報，掩蓋了天然氣價格上漲帶來的通膨擔憂。
周三泛歐Stoxx 600指數早盤微漲0.68點或0.14%，為489.95點。此前美國零售銷售數據好表現，推升了華爾街股市。
德國健康醫療公司西門子健康上漲4.4%。該公司今年稍早收購了美國醫療器材公司Varian，現在則提升了合併綜合效益目標。
在數家晶片製造商和英國軟體公司Sage集團報出較佳業績之後，推進科技股指數上漲0.18%。
瑞士奢侈品集團歷峰(Richemont)上漲1.7%，為連五個交易日的上漲，股價並來到歷史新高。數家證券商調升了該集團目標價。
荷蘭批發天然氣近月的合約數增加5%，讓前一個交易日的天然氣價格飆升15%。此前德國暫停了從俄羅斯輸往歐洲天然氣的北溪二號的認證，加深市場對天然氣成本飆升的擔憂。
瑞典線上博弈公司Evolution下挫，拖累旅遊休閒股跌1%。
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