長聖(6712)下午參加櫃買中心的業績發表會，目前細胞製備委託訂單已排到明年9月，預期今年第4季與醫療機構將再通過三項特管辦法產品，將為營運再增添動能。長聖指出，對自己很有信心，原本預期今年底才會轉虧為盈，但上半年就達成這個目標，今年Q4及明年上半年業績正成長趨勢不會改變。

長聖前3季特管辦法提供細胞產品委託製造(CMO)業務持續增長，主要藉由多元細胞治療產品及提供22項適應症涵蓋大腸直腸癌、肝癌、乳癌等其中還包含7種血液腫瘤的治療如急慢性骨髓白血病等供臨床醫師與病患選擇，並受到來自病人對療效的正向回饋與肯定，帶動銷售額持續突破成長，長聖細胞製備委託訂單已排到明年9月，在銷售額及毛利率同步上升情況下，前3季自結稅前每股盈餘達EPS 4.89元。

長聖在新藥研發方面旗下新藥產品CAR001(CAR-T)可異體(off-the-shelf)治療實體癌新藥研究，以人類白血球抗原G(human leukocyte antigen-G HLA-G)為標靶研究，繼獲得台灣發明專利後，日前再傳捷報獲得日本醫藥發明專利的國際肯定。

日前上市CAR-T細胞藥物，屬於自體細胞治療且僅能用於血液癌症，但約8成的癌症患者為實體腫瘤，所以長聖研發的細胞藥物產品CAR001(CAR-T)，因具有專一辨識HLA-G蛋白受體，對實體腫瘤特別有效，長聖公司指出免疫細胞治療正方興未艾且進步神速，美國癌症研究中心預測未來70%以上癌症可由免疫治療獲得明顯助益。新世代的CAR001免疫細胞治療癌症將朝著異體使用、多靶向和多功能的方向發展，長聖生技與中國附醫聯手合作開發臨床異體HLA-G CAR細胞藥物，也期望不久的將來CAR免疫細胞治療將會對癌症病人提供新契機及新生命。