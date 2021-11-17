全球晶片龍頭高通，今(17)日在其2021投資者大會上宣佈，至2024會計年度，QCT半導體業務營收將實現中兩位數的年均複合成長率、營業利益率將超過30%。

高通公司總裁暨執行長Cristiano Amon表示，高通正迎來有史以來最大的發展機遇，致力使萬物智慧連結的世界得以實現。高通公司獨具優勢，除智慧型手機以外，我們還將在眾多領域實現成長，我們的業務正在快速多元化，並非依靠單一產業或單一客戶。

高通制定了公司未來三個會計年度的全新財務目標，包括至2024會計年度，QCT半導體業務營收將實現中兩位數(mid-teens)的年均複合成長率(CAGR)，營業利益率將超過30%；至2024會計年度，智慧型手機和射頻前端業務營收的成長率至少將與可服務市場範圍(SAM)12%的年均複合成長率持平；汽車業務年營收將在未來五年成長至35億美元，在未來十年成長至80億美元；2024會計年度，物聯網業務年營收將成長至90億美元；QTL技術許可業務預計將保持現有的營收規模和利潤水準。