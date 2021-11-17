今年66歲的「綜藝天后」白冰冰，在演藝圈耕耘48年，當年做為女歌手出身的她，嬌小的身形與幽默大膽的風格，讓她轉往綜藝圈發展更加如魚得水，作紅許多人氣節目，如今她不受限於年齡，嘗試臉書直播帶貨，求新求變仍很有熱忱，不料昨天深夜白冰冰罕見低落，感傷認了變老，心態也跟著改變。

70年代白冰冰以歌手身分出道，相當有企圖心的她也往日本發展，當年為電影宣傳，接受雜誌拍攝並稱為「超星的拳婦歌姬」，大膽火辣寫真照時隔40年被挖出，引發話題，白冰冰甚至被讚當年擁有女神級美貌，不輸韓星偶像。

如今白冰冰在圈內發展超過40年，仍相當活躍，但她昨天深夜突在臉書發文，感傷表示時間不斷往前走，而歲月無情，「日子一天天滑過，我也在一點點變老」，而時間不僅讓容顏變老，她的心態也不禁改變了。

面對歲月催人老，白冰冰內心也變化了，坦言「很多事看淡了、放下了，不再事事較真，耿耿於懷」，如今不在乎他人的眼光與議論，會努力活成自己喜歡的模樣，「在變老的路上，善待自己，大度一點，不生氣！忘記年齡，做最好的自己！」，粉絲們則暖心支持白冰冰，表示她的正能量，鼓舞了許多人，盼冰冰姐能天天快樂。