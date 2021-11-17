(18:40更新，補充中華隊賽果)上個月丹麥羽球公開賽止步16強的羽球奧運金牌男雙組合李洋／王齊麟，本周起在征戰印尼賽事，在超級750系列的印尼大師賽，首輪面對生涯首次交手的日本組合松居圭一郎／竹內義憲，在一局落後下上演大逆轉，18比21、21比12、21比12勝出，入列16強。

李洋／王齊麟今年8月東京奧運摘金後，上個月赴丹麥參加湯優盃、丹麥公開賽，隨後回台灣調整，本周再前進印尼，除了印尼大師賽，也會挑戰下周印尼公開賽，藉著以賽代訓的方式備戰，要為12月1日開打的年終總決賽做好衛冕準備。

17日印尼大師賽雙打首輪32強戰，世界排名第3「麟洋」遭遇世界第43日本組合強勢挑戰，首局中後段「麟洋」都還處於領先位置，但在18比16接近拿下該局之際，被松居圭一郎／竹內義憲連搶5分超前、讓出首局。

放下第1局被逆轉的遺憾，李洋／王齊麟第2局重新調整心情奮鬥，5比4超前後就一路領先並扳回一城，決勝第3局一開始就以4比0攻勢讓日本組合氣勢受挫，期間儘管一度被追到只剩1分領先，「麟洋」仍穩住陣腳，順利收下勝利。

李洋／王齊麟下一戰對手是中華隊隊友盧敬堯／楊博涵，「楊肉盧」組合首輪21比18、25比23力退印尼搭擋卡南多（Leo Rolly Carnando）／馬丁（Daniel Marthin）；稍早女單選手白馭珀也出擊，可惜首輪19比21、21比19、11比21飲恨俄羅斯選手柯塞茲卡雅（Evgeniya Kosetskaya），雙方生涯共交手5次，小小白3連勝後苦吞2連敗。