新竹縣議員陳凱榮17日於議會總質詢，他十分關心警用車輛車體保險、意外險等部分，希望能更加保障員警執勤安全。另外對於高鐵消防分隊成立一事，他也督促縣府要加快腳步，保障人民安全。

陳凱榮表示，高鐵消防分隊一案他早在第18屆定期會中就十分關心，認為高鐵分隊位置十分重要，能使周邊居民更加安全，不過如今發包已四度流標。消防局也指出，受到原物料上漲影響，將再提高預算，希望有廠商願意投標、發包。

陳凱榮也說，日前有警察在協助勸導輕生案件時，意外受傷，因此他也十分關心意外險投保狀況，以及警車車體險等，以免發生車禍，卻讓警員自掏腰包。

警察局則回應，除了內政部的保險外，新竹縣在警友會的支持下，也替警員加保，增加保障，對於勤務車體險的部分，也將向縣府爭取經費編列，保證同仁執勤的安全。

陳凱榮也關心AI智慧園區共融式公園的管理，包含雜草、植栽等，都應妥善照顧，以免雜草叢生、植栽枯萎，使原先施政的美意大打折扣，另外陳凱榮也關心校園防疫、號誌管控等問題，期望能使居民生活更加便利、安全。

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