台中市宋姓男大生遭瑪莎拉蒂惡少毆打命危引爆全台怒火，惡少所投資的博弈網站也被起底，國民黨台北市議員羅智強17日大讚，市長盧秀燕下令掃黑說到做到，反觀行政院長蘇貞昌執政軟弱無力，先前南部發生重大刑案，蘇震怒後將高雄、台南警察局長換掉，「但震怒過後，有任何策進作為嗎？」

羅智強今日在臉書發文，指瑪莎拉蒂毆人惡少被逮後，他所投資的博奕網站也被起底，可見台中警察馬不停蹄，努力破獲惡少幕後集團，新聞傳出後，全台網路博奕業者為避風頭，紛紛將網站改名，甚至直接嚇得把網站關閉，百億下注金一夕蒸發，證明盧掃黑行為說到做到。

國民黨台北市議員羅智強17日大讚，市長盧秀燕下令掃黑說到做到，反觀行政院長蘇貞昌執政軟弱無力，先前南部發生重大刑案，蘇震怒後將高雄、台南警察局長換掉，「但震怒過後，有任何策進作為嗎？」。（摘自羅智強臉書）

羅智強指出，盧秀燕在掃黑的亮眼表現也展現在數據上，以暴力犯罪率來看，台中是六都最低僅1.28，遠低於最高台南的4.26。他質疑，過去南部也發生幾起重大刑案，蘇貞昌在媒體前震怒，並換下高雄丶台南的警察局長，但震怒過後，有任何策進作為嗎？

羅智強感嘆，盧秀燕讓博奕業者聞風喪膽，證明盧掃黑最認真，他也要支持盧市長趁此機會整頓治安，反觀蘇貞昌執政軟弱無力，只好讓盧秀燕為民扛起來。

此文一出，許多網友紛紛留言「好樣的盧市長！女中豪傑」、「媽媽市長好溫暖，做起事來有魄力。加油！」也有網友感嘆「治安問題八成在中央，尤其警政署是中央部會」，還有人認為警察署長應下台負責，別將錯推給地方首長。