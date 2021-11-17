國立暨南國際大學觀光休閒與餐旅管理學系艾欣樺團隊，研發低糖低脂的植物蛋白1 MORE PROTEIN，並入圍教育部U-start製造技術第二階段創新創業計畫。（國立暨南國際大學提供／黃國峰南投傳真）

國立暨南國際大學觀光休閒與餐旅管理學系艾欣樺團隊，研發低糖低脂的植物蛋白1 MORE PROTEIN，其中艾欣樺同學表示，很享受過程，「走在實現自己的夢想道路上，辛苦一點不算什麼。」（國立暨南國際大學提供／黃國峰南投傳真）

健身後喝高蛋白長肌肉，但動物性蛋白，又讓有「乳糖不耐症」的國人卻步，國立暨南國際大學觀光休閒與餐旅管理學系艾欣樺團隊，以1 MORE PROTEIN入圍教育部U-start製造技術第二階段創新創業計畫，低糖好吸收的植物性蛋白，讓有乳糖不耐症的健身人士有了希望。

國健署公布國人的肥胖率居然高達43.9％，不少人投入健身，鍛鍊好身材，而在鍛鍊期間須搭配補充蛋白質產品，以增加身體代謝率長肌肉，但市售乳清蛋白都為動物性蛋白，且都含有奶的成分，而亞洲約有八成的民眾患有乳糖不耐症，食後有腹瀉、腹痛的症狀。

暨大觀光休閒與餐旅管理學系學生艾欣樺、呂翊豪、吳啟瑞，進而迸發研究低糖低脂的植物蛋白的構想，歷經了一次次的失敗後，終於找到最佳配方參數。但成品有了，行銷也很重要，不過學生比較欠缺市場運作、產品商業化上的經驗，經指導老師黃裕智與育成中心老師的提點、修改下，完成企劃案，參與並入圍教育部青年署U-start製造技術第二階段創新創業計畫。

艾欣樺表示，過程中，為了讓時間能充分運用，將事情分批規劃，學會對自己負責，雖然累了點，但卻很享受過程，「走在實現自己的夢想道路上，辛苦一點不算什麼。」「市場不會給你犯錯的機會，創業也不一定會成功，也不一定會賺大錢，但我不希望我之後後悔我當初沒做！」最後艾欣樺也給想創業的學弟學妹建議，「許多想法過了你想做的時間，沒把握到，它就不會再出現了，把握當下勇敢衝一波吧！」