愛奇藝Q3虧損人民幣14億元 17:402021/11/17 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股上市的大陸知名影音平台愛奇藝17日下午公布2021年第三季業績，期內愛奇藝總營收達到人民幣（下同）76億元，年增6％。第三季虧損14億元，本季度營運虧損率為18％。 華爾街見聞報導，受到第三季虧損影響，財報公布後，愛奇藝17日美股盤前跌近5％。 另外，截至2021年第三季度，愛奇藝的訂閱會員規模達到1.036億，會員服務收入年增8％。愛奇藝預計，公司第四季總營收將在70.8億元至75.3億元，年減5％至年增1％。 巨庭機械在手訂單能見度看到明年農曆年前 亞電 擴大醫療、車用布局 #愛奇藝 #虧損 #人民幣 #總營收 #美股上市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電腦設備》建碁再獲美國獨立充電樁訂單 前10月營收登高 15:062021/11/17 財經 老師電視解盤「這檔」收視狂飆 他驚爆散戶慘了 05:162021/11/17 財經 季報照妖 康控-KY及互億等5檔跌停 12:492021/11/17 財經 寧德時代增資案 瘦身逾2成 04:102021/11/17 全球財經 特斯拉殺手 Lucid電動車衝刺產能 04:102021/11/17 全球財經 《半導體》菱生Q4營收穩高檔 全年戰新猷 10:342021/11/17 財經 志強-KY越南廠可望全部復工 04:102021/11/17 證券．權證 中美元首峰會氣氛和緩 人民幣強升 陸港股兩樣情 04:102021/11/17 財經要聞 股王股后領軍 上市櫃14檔收盤寫天價 14:472021/11/17 財經 本益比不到十倍 被動元件大軍補漲 12:322021/11/17 財經 《半導體》矽格Q4營收持平略降 明年續拚雙位數成長 15:402021/11/17 財經 財經熱門新聞 孫道存驚傳癌逝 享壽72歲 - 財經 台積電工程師哀號45歲退休難 過來人曝做到一件事有機會 - 財經 中芯虧大！蔣爸握關鍵技術遭忽視 台積電靠這研發3奈米 - 財經 這檔EPS衝60元 只有晶片一哥半價 謝金河大驚這麼說 - 財經 資深工程師有多賺？老手爆內幕：40歲退休身價破億 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。