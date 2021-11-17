美股上市的大陸知名影音平台愛奇藝17日下午公布2021年第三季業績，期內愛奇藝總營收達到人民幣（下同）76億元，年增6％。第三季虧損14億元，本季度營運虧損率為18％。

華爾街見聞報導，受到第三季虧損影響，財報公布後，愛奇藝17日美股盤前跌近5％。

另外，截至2021年第三季度，愛奇藝的訂閱會員規模達到1.036億，會員服務收入年增8％。愛奇藝預計，公司第四季總營收將在70.8億元至75.3億元，年減5％至年增1％。