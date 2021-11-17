久違的創新創業嘉年華－Meet Taipei，2021實體展會克服疫情限制，11月18日起假南港展覽館2館開幕，主辦單位表示，此項活動已成為亞洲地區極為少數、甚至是唯一能夠實體舉辦的創新創業展會。金融科技創新園區FinTechSpace亦與主辦單位策略合作，在會場中設置唯一金融科技專區 - FinTechSpace館。

Meet Taipei 2021主辦單位表示，此次活動仍有因應疫情的作法，實、虛同步進行，包括連續3天展會、策劃線上加線下OMO 5座舞台，共計27場節目，參展單位數高達426家，其中包括381家新創團隊，亦有56家海外的新創公司分別來自18個國家以線上參展。

金融科技專區FinTechSpace館部份，金融科技創新園區表示，匯集監理科技、智能理財、支付創新與不動產科技四大主題、共11家新創團隊於現場展出，會前已促成14場媒合預約，包含5場與投資人媒合預約，以及9場企業媒合。

參與Meet Taipei 2021實體展會的金融科技新創事業，包括金腦數位、雲想科技、七法、東詣科技、數位身分與汎思數據等6家監管科技新創；阿爾發、立鼎資訊科技與麻布數據科技等3家智能理財新創；以及支付創新業者台灣盈士多和不動產科技業者安富財經。