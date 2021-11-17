台灣人每年鮮乳需求大約在50萬噸左右，除了台灣自制的鮮乳外，也會由國外進口。面對競爭激烈的環境，開元食品與國立屏東科技大學獸醫學系合作推動乳牛健檢產學合作，希望以友善的飼養環境與科學方法在餐飲產界競爭中維持品牌的續航力。

開元食品旗下戀職人鮮乳品牌一直是國內五星級飯店、連鎖餐廳、飲料、咖啡廳指定鮮乳品牌，面對競爭激烈的餐飲產界，開元食品指出，與屏科大獸醫學系合作，是國內第一個完整乳牛牧場全面健檢計畫，希望能創造產業、學術及消費者三方多贏的友善循環。

開元食品表示，為全方面了解牧場狀況，獸醫學系的專業乳牛健檢團隊包含以李旭薰助理教授為首的多位大動物獸醫師、結合開元戀職人鮮奶服務團共同合作，配合牧場擠乳時間每次約凌晨兩三點出診準備，完整的健檢計畫大概要花費團隊一整個工作天進行觀察、採樣與紀錄後，持續回到實驗室做血液學檢查及體檢報告完整分析。

開元食品說，完整乳牛牧場全面健檢計畫，以最高規格並重視動物福利為原則，除了提供消費者良好的戀職人鮮奶品質，也希望可以進一步提升台灣酪農產業競爭力。