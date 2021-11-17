（保誠人壽攜手各界為兒童挹注滿滿關懷。保誠人壽總經理王慰慈(右三)、客戶暨數據長趙汝俊(左三)、家扶基金會社資處處長林秀鳳(右二)、輔大副校長謝邦昌(左二)、職能治療系主任施以諾(左一)、用心快樂社會企業執行長趙士毅(右一)。圖／保誠人壽提供）

保誠人壽（17）日發表台灣保險業界首本「兒童心理白皮書」並首次發布「兒童身心健康指數」，結果顯示，台灣9-12歲兒童身心健康總指數為66分，身心健康程度屬於中等，顯見台灣兒童的身心健康仍需要各界更多的關注與重視。

「兒童身心健康指數」主要針對兒童的身體及心理兩大面向進行評估，根據本次調研，台灣兒童的「心理健康」分數67分略高於「身體健康」的65分；就心理健康層面來看，最高分為「同儕關係」達77分，也是本次調查所有類別裡面的最高分，最低分則為「防疫生活」僅有56分；就身體健康層面而言，最高分是72分的「睡眠習慣」，而「運動習慣」則只有53分，為本次調查中健康程度最低的項目。

保誠人壽總經理王慰慈表示，兒童是我們未來的主人翁，但在他們成長的過程中，可能受到健康、心理、環境、教育…等許多因素影響。因此，保誠人壽自2020年起以前瞻思維領導倡議「i寶-保護兒童、誠就未來」，並發布「兒童健康白皮書」獲得各界廣大迴響。

王慰慈強調，今年除了推出「兒童心理白皮書」，更結合去年以及今年的主題，發布「兒童身心健康指數」，期望能夠全面的了解台灣兒童身心發展的現況，喚起社會各界對兒童保護議題的重視。我們連續兩年都選在11月17日舉辦記者會，就是取其「1117一起倡議」的諧音，邀請產、官、學界以及社會大眾一同關心兒童保護議題。

未來，保誠人壽也將繼續秉持「幫助人們實現人生最大的價值」的企業宗旨，透過「i寶—保護兒童 誠就未來」持續發揮兒童保護領域思維領導者的影響力，也歡迎各界共同響應，一起保護兒童的現在，成就他們美好的未來。