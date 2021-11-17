天氣漸涼但關懷周遭的心，可不會因為天氣而變冷淡，近期HOLA、IKEA兩居家品牌，各自面向不同公益議題，運用其自身力量幫助有需要的人。

HOLA特力和樂攜手浪浪別哭社會企業，合作推出六款HOLA x浪浪別哭聯名小物，包含木製餐具、托盤、面紙盒，以及琺瑯杯與留言夾，該系列將於18日開賣，且至30日止，凡至HOLA實體門市消費滿500元，可享99元加購浪浪別哭系列竹纖維隨行杯400ml，隨杯附贈一張浪浪別哭咖啡兌換券，憑該券可至全台浪浪別哭咖啡廳兌換價值100元咖啡乙杯。

IKEA則關注環境、永續發展議題，IKEA新店店與社會企業DOMI綠然打造20㎡漆黑體驗屋，讓消費者實際體驗能源貧戶面臨的三大問題，照明不足、電線外露、欠缺節電設備及知識，並倡議以電子帳單取代紙本帳單，讓消費者在體驗過後，可現場簽署轉換電子帳單意願書，完成填寫即贈送巧克力冰淇淋兌換券一張，累積每5人完成連署書，新店店將捐出一個LED燈泡。目標於11月11日起至28日展出期間達成10000人完成連署，將捐出2000個燈泡，期許讓更多能源貧戶家庭受惠。此外，新店店加碼捐贈家具給10戶能源貧戶家庭，改善貧戶孩子閱讀、學習環境，讓希望不僅被點亮，還能持續發光。

IKEA讓消費者體驗能源貧戶的生活，倡議將紙本帳單轉換電子帳單，累積每5人完成連署書，新店店將捐出一個LED燈泡。（IKEA提供）