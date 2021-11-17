美國航太總署NASA軌道觀測站發現，俄羅斯在近期舉行了一場反衛星武器試驗，擊毀了1枚人造衛星，產生了數千塊碎片在軌道上。美國怒批俄羅斯的舉動嚴重影響太空安全。

防衛部落格(Defense Blog)報導，NASA科學家喬納森•麥道威爾(Jonathan McDowell)表示說，俄羅斯是在11月15日利用反衛星飛彈，擊落了1枚名叫「宇宙1408」(Kosmos-1408)的衛星，產生了數千塊碎片。

宇宙1408是前蘇聯時期製作的通訊衛星，於1984年發射升空，屬近地軌道衛星，近地高度645公里，遠地高度679公里，每98分鐘繞行地球一周。

NASA署長比爾•尼爾森(Bill Nelson)特別就此事發表嚴厲批評：「由於俄羅斯的反衛星試驗(ASAT)，在軌道上產生大量碎片，已危急國際太空站的運作安全，站內太空人必須採取緊急安全程序。我與布林肯國務卿都對這種不負責任、破壞穩定的行為感到憤怒。要知道美俄兩國在載人航太領域攜手合作的悠久歷史，實在難以想像，俄羅斯竟會進行這場危害太空人的行動，要知道國際太空站上也有俄國的太空人，另外也威脅到中國大陸的太空站與其內的太空人。」

RAW: Russia successfully tests anti-ballistic missile

「所有國家都有責任防止ASAT這類刻意製造太空碎片的行為，共同營造安全、可持續發展的太空環境。」

俄羅斯太空局(Roscosmos)的官方說法則淡化此一事件的影響，僅證實他們進行了高空層防衛飛彈試驗，為確保安全，國際太空站也依標準程序調整軌道，進行相關避讓。

俄羅斯的反衛星武器，應該是PL-19 「努多利河」(Nudol)反衛星飛彈，北約稱為A-235， 最大射高達到800公里。