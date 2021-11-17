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受瑪莎拉蒂三惡煞毆打男大生一案影響，全民高度關注「棒球」的暴力滋事紛爭，不只大甲、汐止都紛紛被爆出有「棒球隊」。而有新竹網友在臉書爆料，稱日前被一名持棒球棍的男子攔下，原因只因他騎太快，嚇到對方，情節讓網友看得好傻眼。

一名網友在臉書社團《新竹爆料公社》發文，稱11日下午2時許他騎機車行經台一線新竹縣新豐鄉，在超過一台機車後，就突然被該輛機車窮追猛追，那位男其實還在停等紅燈時，從車廂拿出一隻「短球棒」助勢。

影片中可以看見，男騎士手上握著鋁製球棒，嘴裡反覆唸著：「屌什麼」、「車很快嘛」、「車子要騎在我後面啦」等語，字句中間夾雜著難聽的髒話，球棒則在手上甩啊甩，叫囂完後就把球棒放回車廂騎走。

原PO說，他在超車時並未與「棒球哥」起衝突，他也位做出任何舉動、說任何話，卻在超車之後就被對方追車，還遭到棒球棍威嚇。

文章曝光後，不少網友留言回應，「不用管前後原因，拿出球棒就是讓人有不舒服的感覺」、「全台瘋棒球行車必備物品」、「新竹也要開始打棒球了」、「車沒人快就想打人哦 好派哦」、「這位客家鄉親氣噗噗」、「全民打棒球」。

對此，新湖警分局表示，獲報後以車牌號碼追人，傳喚該位車主到案說明，而涉案的陳姓男子稱，自己當時被超車，而對方的車速很快「被嚇到」，才會心生不滿追車。警訊後依公然侮辱、恐嚇等罪嫌，將其函送新竹地檢署偵辦。

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