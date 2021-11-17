編按：

近期台股盤面上，IC設計族群是當紅炸子雞，龍頭聯發科重回千元大關後，儘管周三（17日）震盪小跌0.48%、收在1030元，但矽統、凌陽、聯詠、智原、創意、聚積等持續領漲，漲幅約2~3%不等，市場買氣相當熱絡。

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何謂IC設計？IC設計屬於IC生產流程的前段，包括邏輯設計、電路設計與佈局等，IC設計廠商為不具自有晶圓廠的廠商，其設計好的IC需由晶圓廠代工製造。

IC設計產業可分為以下幾種類別，分別是記憶體IC（Memory Integrated Circuit）、邏輯IC（Logic Integrated Circuit）、微元件IC（Micro Component Integrated Circuit）、類比IC（Analog Integrated Circuit）四個種類。其特性為產業結構中度集中、毛利率差異大、代工廠關係為獲利關鍵、知識密集需專業人才等四項特性。

目前市場投資人所關注的是IC設計展業未來的發展是朝向哪裡？依據產業人力需資訊網所提供的資料顯示，IC產業發展未來趨勢如下：

1.5G商業應用具體化：新冠肺炎疫情加速5G商業應用的發展，5G通訊應用市場更是市場焦點，愛立信行動趨勢報告顯示2025年5G用戶將達28億，約覆蓋全球近65%人口，較2020年成長近14倍，且5G商業應用將使HPC成長動能更加強勁。

2.智慧車與電動車長期趨勢看好：雖然新冠肺炎造成產業製造中斷及銷售量下降，產業的長期趨勢仍看好。勤業眾信發布全球電動車未來十年複合年成長率預估將達到29%；電動汽車的總銷量將從2020年的250萬輛增長到2025年的1,120萬輛，2030年達到3,110萬輛。

3.AIoT應用成長快速：Gartner預估2020年前，AI相關產值包含產品及服務將達3,000億美元，AI相關技術，包含處理器、網路架構、HPC、個人終端裝置、機器人、無人機與自動駕駛車等，帶動整體相關半導體產業發展。

看了那麼多的資料，筆者相信大家最關心的還是哪些股票將有機會成為未來的飆股。有關IC設計相關個股如下：

◆威鋒電子：USB控制晶片廠威鋒電子，已領先同業推出USB4產品，看好2022年將隨著蘋果與英特爾支援USB4新平台，帶動滲透率提升快速成長。

◆茂達：IC設計廠茂達及其子公司MOSFET廠大中同步公告第三季財報，稅後淨利同步改寫單季歷史新高，且前三季獲利已經超越2020年全年水準。

◆創惟：創惟今年下半年晶圓產能取得增加，營收成長幅度擴大，獲利也隨著高毛利產品出貨比重提升，毛利率可望再優於上半年，目標今年出貨量將較去年成長 1 成以上。新技術方面，創惟也已投入 USB4 研發，今年下半年就會進入試產階段，最快明年中 USB4 的 HUB 就可量產，屆時可望成為新營收成長來源。

◆天鈺：驅動晶片價格大致維持穩定，大尺寸驅動晶片部分產品仍有上漲空間，像是高階電視、商用IT等領域，而子公司天德鈺手機TDDI產品持續缺貨中，明年該產品線的營收成長幅度將大於整體表現。

◆亞信：網通晶片廠亞信前三季獲利年成長幅度已經翻倍，近期亞信衝刺工業物聯網市場有成，乙太網路晶片已經成功整合至機器手臂市場，未來將有機會擴大拓展智慧工業物聯網領域，替亞信帶來新營運成長動能。

◆驊訊：音訊晶片廠驊訊2021年在遠端會議、遊戲機及電競等需求大幅成長帶動下，使USB音訊晶片出貨成長動能一路放眼到年底。法人表示，在晶圓代工產能吃緊效應下，驊訊訂單動能有機會一路放眼到2022年上半年，且又有台灣及美國虛擬實境（VR）裝置客戶訂單加持，營運有機會更上一層樓。

（本文作者為摩爾投顧分析師黃睿緯）

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