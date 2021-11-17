張家瑋在小琉球不吝嗇展現性感好身材。（民視提供）

籃籃（左起）、阿翔、浩子、張家瑋以及鮪魚到小琉球出外景。（民視題供）

民視《綜藝新時代》本周播出浩角翔起、籃籃、張家瑋與鮪魚在小琉球體驗國內度假，開場職人許博翰（阿翰）帶大家到小琉球知名景點「網美老木」，他說有許多網美會在這拍不露點的大尺度美照，才講完張家瑋便開始擺出撩人姿勢。

張家瑋脫掉罩衫展示膚色泳裝，頻問大家自己像什麼，沒想到眾人毫不給面子說：「大腸、肉粽」。但遠遠看張家瑋膚色泳衣與木頭顏色連成一體，還擺起網美性感姿勢，看起來就像沒穿衣服，畫面惹火。

示範完後，浩子cue美女遊客打扮成女教師來拍網美照，不過畫面越看越奇怪，竟然走歪成女老師處罰學生的橋段，阿翔順勢就導起了戲cue美女遊客打浩子，逗趣的說：「你這樣子演學生剛好。」沒想到浩子也不反抗，竟然就乖乖的演起來，甚至還要求老師打屁股。

浩子回過神來也不忘整阿翔，提醒他來到這邊可不能少體驗，跟他換好位置後，趁機讓美女遊客從教鞭換成粗木棒打阿翔屁股，沒想到美女遊客失控來真的，用粗木頭打阿翔屁股，讓阿翔痛得哭喊「她怎麼來真的啦!」，與遊客逗趣的互動讓現場high翻天。