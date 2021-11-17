大陸央視新聞用戶端17日報導，當地時間16日，中國駐美國大使秦剛應邀出席美國中國總商會舉行的線上座談，同與會中資企業交流。在聽取了中企在美業務發展及面臨的困難和風險後，秦剛強調，使館將一如既往為中資企業提供支持和服務，將繼續敦促美方停止濫用和泛化國家安全概念打壓中國企業。

秦剛表示，昨天習近平主席與拜登總統進行了坦誠、深入、建設性和富有成效的視訊會晤，為今後一個時期中美關係發展指明了方向、注入了動力，也向全世界發出了強有力的積極信號。習近平主席指出，中美經貿關係本質是互利雙贏，不要把中美經貿問題政治化，雙方要做大合作「蛋糕」。

秦剛積極肯定美國中國總商會和會員企業為中美經貿關係發展貢獻力量，並鼓勵他們堅定信心，堅持屬地化、合規化、國際化運營，積極履行社會責任，繼續為爭取自身合法權益和良性發展不懈努力。

美國中國總商會及成員代表表示，兩國元首視訊會晤令在美中資企業感到鼓舞，看到希望。中資企業將繼續堅持合規營運，融入當地，積極應對風險，務實推動中美經貿合作。