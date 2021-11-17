2021年「TCSA台灣企業永續獎」獲獎名單出爐，遠東百貨再創佳績，在環境永續(E)、社會共融(S)與公司治理(G)三大永續行動表現亮眼，一舉奪下「台灣TOP 50永續企業獎」、「創新成長領袖獎」與「企業永續報告白金獎」三獎殊榮，名列百貨笫一。

遠百總經理徐雪芳表示，遠百已連續七年榮獲TCSA台灣企業永續獎，代表遠百在環保及公益與公司治理等永續成效受到大家肯定。永續的核心精神就是要持續投入且不斷求進步，遠百會持續落實永續精神，推動公司治理、綠色環保與社會公益，與消費者一起透過落實永續，創造美好生活。

遠百重視與利害關係人溝通，已連續七年出版企業社會責任報告書，遵循國際永續準則，完整揭露ESG績效及資訊，努力回應利害關係人關注的議題。今年6月出版的報告書經802位評審專業評選後，自236間企業中脫穎而出，再度摘下報告書最高榮譽白金獎，勇奪貿易百貨類冠軍。