經濟部第26屆「國家品質獎」今（17)日頒獎，成功建立平價精品咖啡領導品牌地位的路易莎咖啡，以獨特創新的經營模式，創造座位價值與會員經濟得到「經營技術典範獎」肯定。

路易莎咖啡打破傳統翻桌率，創造全方位生活門市，設置多樣桌型、插座，提高座位使用率與價值，不僅廣受年輕消費者喜愛，門市數更在2019年超車星巴克，成為本土連鎖精品平價咖啡第一品牌。同時，路易莎並首創虛擬黑卡會員更已累積150萬會員，串聯線上線下（O2O模式），整合門市POS及會員消費行為大數據分析，精準推廣產品，擴增品牌價值。

路易莎利用智慧化烘焙工廠掌握咖啡品質，由ISO22000&HACCP認證的中央工廠管理生產履歷，巨量資料分析提升烘豆產量及品質，問題食品追溯僅需一小時，供應門市穩定品質之精品咖啡豆。同時，「咖啡師是一杯咖啡的靈魂」，路易莎提供門市人員全方位專業的訓練計劃，包括Barista 課程與精進咖啡專業的咖啡大師課程，培育專業咖啡師，成為未來的事業夥伴。

路易莎期許自己提供給消費者的「不只是一杯好咖啡，更是一種生活品味」，時時以顧客的角度思考，不斷投入新的想法，不拘泥於傳統思維，結合數位經濟、循環經濟、體驗經濟，並且追尋創新、滿足生活上的各種想像，創造特色，並以認真而堅持的態度全力實踐「精品咖啡平價化」的理想。

路易莎也和多位國際知名尋豆師合作，深入全球產區尋找美味且稀有的精品咖啡，為消費者提供最多樣化的選擇。同時，聘請國際咖啡大賽評審胡元正、高揚凱老師等，為路易莎打造一組結合了國際尋豆師、專業烘豆師、專業杯測師的精品咖啡團隊，從尋豆、選豆、烘豆、杯測、養豆、沖煮到品質管理，每一環節都有專業把關，讓路易莎能在咖啡專業時時保持最大的競爭力。

路易莎在台灣門市數量達到524間，並且獲多項大獎肯定，2019年榮獲創業楷模獎與人力銀行幸福企業大賞、2020年榮獲新創事業獎與台灣服務業大評鑑金牌，連續四年獲得Buying Power等獎項。