日系雜貨品牌TOKYU HANDS台隆手創館，在台邁入第21年，業績年年成長、廣受大眾喜愛，品牌所展現的正宗日本「諮詢、款待式」的服務精神，持續得到消費者認可，連續三年奪得臺灣服務業大評鑑「居家生活類」金牌大賞與「服務尖兵獎」，2021年更再度榮獲1111人力銀行2021幸福企業「金獎」。

品牌以打造幸福企業為宗旨，將每位員工視為重要夥伴，除以專業的教育訓練提升職能，使員工能參與到門市、貨架陳列、銷售、創意發想提案等過程之餘，也定期舉辦多元獎勵競賽，鼓勵員工勇於挑戰，積極提升自我職能，也提供各項個人福利，如年終績效獎金、三節禮券、禮品、勞動節禮券、禮品、生日禮金、年終尾牙、員工旅遊等福利外，還設有「子女教育補助」、「父母重陽敬老津貼」，與員工一起照顧每一位家人，打造穩定又能成長的工作環境。

同時為照顧員工健康也提供年度健檢、另設住院慰問金、職業醫學專科醫師服務諮詢等配套機制，並於新冠疫情爆發時，提供員工充足口罩、酒精並發放防疫津貼供員工採購防疫所需物品等，品牌相信讓員工在優質環境中開心工作，方能將幸福傳遞給顧客、延伸至員工、社會大眾，打造內外兼具的幸福企業。