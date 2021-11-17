高雄房市近期受到台積電等大型投資案激勵，猶如注入一劑強心針。位在鳳山區鳳翔特區屬少見擁雙捷運、雙明星學校、雙商圈、雙產業園區地段，讓區段地價從2012年每坪僅15萬元，一路上揚至今已來到單坪40.2萬元，9年地價漲幅高達168％，浤圃建設近期也搶進推案，採先建後售，未來將挑戰3字頭房價。

浤圃建設近期也搶進鳳翔特區推案，採先建後售，未來將挑戰3字頭房價。（柯宗緯攝）

高雄縣市合併後，鳳山成為全市人口最多行政區，目前已達35.8萬人，但鳳山可開發土地日漸稀有，但位於捷運鳳山國中及大寮站間的「鳳翔特區」近年來房市發展熱絡，從早期福懋建設推出大樓「綠氧森」，到近年來包括崑庭建設「棋琴21重奏」、京城集團「京城鳳翔」、宇洋建設「御上園」與鋭揚建設「鋭揚巴洛克」，房價從早期1字頭目前成交已站上單坪25萬元。

浤圃建設近日動土的鳳翔案位於鳳學路近中山東路，未來規劃地上15樓、地下2樓社區129戶大樓住宅，坪數以首購及首換族負擔的起25～41坪2～3房格局。

建案主打與公園綠景最近距離，至7000坪「天天公園」更僅35公尺，周邊擁「鳳東兒童公園」及環河路河畔景觀，10分鐘可達捷運橘線鳳山國中及大寮站，消費採買可到中山東路及鳳林路雙商圈，而區域屬年年滿招鳳翔國小及鳳翔國中雙明星學區，一級地段環境，距離和發與大發雙產業園區僅10至15分鐘車程，形成兼具生活機能與就業環境生活圈。

浤圃建設總經理蘇姿菁指出，近年來公司推動一系列TOD住宅，所謂TOD住宅是指區段擁完善便捷大眾運輸系統，如鄰近高鐵、台鐵、捷運、輕軌與公車轉運站，如近期銷售大樓案「星時代」，社區旁即為高雄車站。

她提到，預計明年進場銷售位於左營漢神巨蛋商圈「新庄案」，則鄰近捷運巨蛋與生態園區站，而坐落在大立漢神商圈「五福土銀都更案」則擁有捷運中央公園與市議會站，而這次動土的鳳翔案，周邊有雙捷運站且未來捷運橘線更可能延伸到屏東，而該案將採先建後售推動，以區段目前高地價與周邊擁有高雄縣市合併後最大面積，佔地48.78公頃「81期市地重劃區」重大利多，完工後將挑戰區段3字頭房價。