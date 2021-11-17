大陸國家市場監督管理總局擬將網路平台主要分為6大類、3個級別，其中，根據相關規定，網路平台特別是超大型平台需履行的公平競爭示範、平等治理、開放生態等義務。

大陸國家市場監督管理總局組織起草《互聯網平台分類分級指南（徵求意見稿）》、《互聯網平台落實主體責任指南（徵求意見稿）》，日前向社會徵求意見。

據《人民日報》報導，《互聯網平台分類分級指南（徵求意見稿）》提出，依據平台的連線物件和主要功能，將平台分為網路銷售類、生活服務類、社交娛樂類、資訊資訊類、金融服務類、計算應用類等6大類。

同時，綜合考慮使用者規模、業務種類以及限制能力，《互聯網平台分類分級指南（徵求意見稿）》將互聯網平台分為超級平台、大型平台、中小平台3個級別。

《互聯網平台落實主體責任指南（徵求意見稿）》規定了互聯網平台特別是超大型平台需履行的公平競爭示範、平等治理、開放生態等義務。

其中，超級平台的具體標準為：超大使用者規模，即平台上年度在中國的年活躍用戶不低於5億。

清華大學國家戰略研究院研究員劉旭認為，《互聯網平台落實主體責任指南（徵求意見稿）》既回應了社會各界對互聯網行業強化反壟斷的呼籲，要求更細化，又有利於中國企業更好參與數位經濟全球治理，更好地在海外市場參與國際競爭。