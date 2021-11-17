佛光大學奧運菁英講座 換東奧舉重銅牌師徒現身 17:532021/11/17 中時 黃及人 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東奧舉重銅牌陳玟卉跟佛光大學同學合照。(佛光大學提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 佛光大學邀請陳玟卉到校開講。(佛光大學提供) 佛光大學舉辦的奧運菁英講座，由第1棒東奧桌球混雙銅牌得主林昀儒、鄭怡靜，交由第2棒游泳黃智勇教練與王冠閎，17日再由東奧舉重銅牌陳玟卉與黃達德教練接下第3棒，而兩人也趁今日活動機會，也順道拜會奧運黃金計畫召集人佛光大學何卓飛校長。 本次活動除了佛光大學同學參與之外，更與高雄普門中學同學視訊連線，讓兩校同學們能更進一步了解運動員的成長過程，以及克服訓練的傷痛，同時也跟同學們分享如何對抗壓力，最後在同學與兩位講師的Q&A中圓滿落幕。 體育推手獎獲獎名單出爐 拳協理事長李武男獲特別獎 體育署長人選難覓 蘇貞昌認同修法放寬政治任命 #佛光大學 #奧運 #菁英 #講座 #東奧 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 我愛羽球 台灣新國球影片競賽頒獎 04:102021/11/17 產業特刊 花東條例十年回顧研討會 邀集各界討論花東未來 15:052021/11/13 生活 盧彥勳、李凱琳見證 體育署表揚各縣市運動志工 21:032021/11/13 體育 新光鋼鐵頒發大學菁英獎學金 激發青年學生努力向上 19:162021/11/15 財經 中市府「公園新時代論壇」刻畫未來公園願景 14:452021/11/15 寶島 延續拳擊「黑旋風」 徐國勇號召獅友助新竹縣五峰國中拳擊隊 12:322021/11/13 寶島 拜習會》紐時：拜習會無突破 緩和美中緊繃關係是進展 03:272021/11/17 國際 台灣研製疫苗太慢 空有SARS經驗 04:102021/11/14 焦點要聞 向台灣百工百業的英雄們致上最高敬意！戰酒黑金龍特窖陳高 限量上市 04:102021/11/17 產業．科技 小S失眠哀訴被排擠 哭臉吐真實心聲：找不到人聊天 14:322021/11/16 娛樂 影后陳湘琪《修行》當怨婦 金馬再入圍戰15歲小演員 21:012021/11/13 娛樂 體育熱門新聞 NBA》勇士客場擊潰籃網 柯瑞創大魔神紀錄 - 體育 印尼大師賽》「麟洋」首輪逆轉勝 下戰碰隊友 - 其他 空手道世錦賽》遭對手逆轉 文姿云首戰飲恨 - 體育 足球》世界盃32強確定13席 葡義竟落入明年附加賽 - 體育 WTA年終賽》順利晉級決賽 謝淑薇第2冠只差一步 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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