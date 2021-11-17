佛光大學邀請陳玟卉到校開講。(佛光大學提供)

佛光大學舉辦的奧運菁英講座，由第1棒東奧桌球混雙銅牌得主林昀儒、鄭怡靜，交由第2棒游泳黃智勇教練與王冠閎，17日再由東奧舉重銅牌陳玟卉與黃達德教練接下第3棒，而兩人也趁今日活動機會，也順道拜會奧運黃金計畫召集人佛光大學何卓飛校長。

本次活動除了佛光大學同學參與之外，更與高雄普門中學同學視訊連線，讓兩校同學們能更進一步了解運動員的成長過程，以及克服訓練的傷痛，同時也跟同學們分享如何對抗壓力，最後在同學與兩位講師的Q&A中圓滿落幕。