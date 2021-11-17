高端混打有科學數據？ 陳時中：沒有

中央流行疫情指揮中心日前宣布高端混打政策，引發各界質疑。對於高端混打其他疫苗，目前是否有科學數據，衛福部長陳時中今(17日)表示，目前沒有什麼科學的數據，是由傳染病防治諮詢會預防接種組決定的。此事也在網路上引發網友熱議，許多網友都感到十分傻眼。

針對外界質疑高端混打他牌疫苗是否有科學數據？陳時中表示，「沒有什麼科學的數據啦」，這是衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）大家的決定，是因應國外檢疫方式的措施；安全性方面，個別疫苗都有基本安全性在，間隔一段時間施打，基本上不會有加成的情況。

國產高端疫苗打不完，15日立法院國民黨團更揭露有24萬劑即將在本月底到期。陳時中今天對此表示「我倒沒有收到這樣的訊息」，只知道今年底有800劑要過期，在地方政府手上，在我們庫存沒有。

至於第15期混打政策何時公布？陳時中先說「我不知道，今天主要在立法院」，隨後表示應該今天或明天就會確定。有媒體追問是否考慮開放莫德納混打BNT，他表示目前專家還沒有對此作建議。

陳時中說高端混打沒有科學數據，也在PTT上引發網友熱議，「但還是開放混打，而且出事不負責」、「沒科學證據，但是專家決議」、「誠實中」、「現在是躺平了，不演了」、「真棒，用賭的」、「我就爛啦，不然你要怎樣」、「意思就是要混打的自己燒香拜佛」、「誠實給推」、「最近吃了誠實豆沙包，還是不敢擔責任」。