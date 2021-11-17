LED廠華興(6164)今年隨著全球商業活動逐漸恢復，加上兩岸防疫有成，兩岸工廠維持95%的稼動率，今年3月開始一掃低潮，轉虧為盈，今年公司並跨入UV LED搭上防疫趨勢，推出自有品牌產品，展望明年強攻照明以及UV LED新事業等強勁動能帶動，業績力拚再比今年成長。

華興今年在低溫照明外銷、LED元件外銷、LED元件大中華市場、照明內銷等事業均成長，年增目標分達51%、21%、25%、18%，此外，今年跨入之UV LED新事業占總營收比重約達1.5~2%；明年以照明內銷成長目標達50%~60%，以及新事業占總營收比重大幅提高至10~15%為兩大動能；也設定低溫照明、LED元件外銷、LED元件大中華事場業績比今年再成長54%、10%、5~10%的年增幅為目標。

華興今年為UV LED新事業元年，除了代理昕諾飛的大型UV LED產品，也推出自有品牌BioLED產品，預計這一兩個月會發表，看好後疫情時代的防疫商機，預計推出紫外線抗菌空氣清淨機等產品。

整體而言，公司明年傳統利基產品業績持續看升，調整營運策略降OEM、ODM的比率，但增加照明等自有品牌銷售，可望持續帶動營收維持今年的成長幅度，獲利可望表現更好。

華興前三季營收7.15億元，年增約26%，淨利1558萬元，每股淨利0.16元，比去年同期轉盈；展望第四季業績可望穩於第三季的旺季水準，全年比去年轉盈確定。

華興前三季LED元件占比為58%，商業照明占比18%，低溫照明占15%，UV占1%，8%為其他類產品。

華興17日召開法人說明會，董事長劉守雄指出，COVID-19疫情去年造成全球擴大蔓延，全世界各個國家採取鎖國政策、擴大內需及廣發QE是不得不用的救急方法，也因此全球從事經濟的各行各業產生了巨大的變化，2021年大家開始學習如何與病毒共處，商業活動逐漸恢復，華興的業績也觸底反彈，從今年的3月份開始，就一掃前兩年之低靡狀況，財務報表已由紅字轉為黑字，順利轉虧為盈。

劉守雄表示，華興在封裝、低溫應用、UV健康科技、半導體照明專案整合、在地生產的方向已經看到成果，公司的基礎打得很扎實，未來持續拓展智能照明、植物照明、車輛照明、健康照明、UVC LED等延伸的應用領域，創造更多新的業績與獲利，對2022年展望持續樂觀。