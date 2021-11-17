NFT堪稱今年全球最熱門區塊鏈應用，迄今藝術、音樂、影視、遊戲、時尚等多元產業紛推NFT產品，引爆交易收藏浪潮。看好NFT熱潮與精品咖啡的收藏價值，台灣科技新創奧丁丁集團攜手《台灣咖啡研究室》、《鄒築園》推出台灣首個精品咖啡NFT，期望藉此推廣台灣精品咖啡的數位收藏價值。

奧丁丁成立於2010年，專注於區塊鏈應用及電商等相關服務，推出的服務涵蓋B2B、B2C領域，除了最新推出的NFT平台以外，還包括區塊鏈旅宿管理系統、區塊鏈食品溯源系統、臺灣林產品生產追溯系統、醫療檢測追蹤系統、區塊鏈新聞平台等。

奧丁丁表示，台灣近10年來興起精品咖啡熱潮，近兩年國內咖啡「黑金商機」更高達700億元，台灣人均咖啡消費量排行亞洲第三，僅次於日本、韓國。這次推出精品咖啡NFT，主要是攜手《台灣咖啡研究室》、《鄒築園》推出臺灣精品咖啡國際競標Lot 13鐵比卡（Typica）NFT，內容除涵蓋限量255公斤得獎精品咖啡豆，更授權專屬設計圖像著作財產權予買家收藏與延伸商業應用。

奧丁丁創辦人暨執行長王俊凱表示，NFT是區塊鏈產業發展到一個程度所誕生的特殊產品，起初先是鎖定數位藝術品，後來逐漸增加現實生活中的藝術品或實物，轉化為NFT銷售，引發全球浪潮，接下來將透過區塊鏈與NFT為創作者、生產者發聲，同時也能讓更多優質的台灣產品被世界看到。

提及規劃全台首發咖啡NFT緣由，《台灣咖啡研究室》計畫主持人暨Taiwan PCA國家初選的主任評審林哲豪表示，在2021典藏台灣精品咖啡國際競標（Taiwan PCA）中，當中台灣咖啡國家隊之一的《鄒築園》特別值得關注，《鄒築園》所生產的咖啡非常高品質，為評鑑常勝軍，莊園負責人方政倫更被譽為阿里山咖啡王子，今年在競標中不僅提供單一批次最大量咖啡豆，Lot 13 Typica 更獲Taiwan PCA國際評審認證，杯測分數85.48分—風味帶甜橙、李子、青梅與杏仁香氣，酸質厚實溫和、口感飽滿，甜感似砂糖，乾淨度佳。由於品質、量體俱佳，因此決定將這批255公斤精品豆結合NFT形式，推廣販售給國內業者。

除了精品咖啡NFT以外，奧丁丁先前也宣布推出B2B2C NFT交易平台，鎖定娛樂、創作IP領域，首批與當代藝術、農藝師、陶藝家、插畫家等跨界合作，推出獨家限量NFT產品。

同時奧丁丁也規劃創作者權利金（Royalty fee）機制，隨著每一次交易，NFT創作者將從中獲得創作者權利金，且可自行設定權利金比例。奧丁丁表示，創作者權利金為終身數位IP智慧財產分潤，從開賣到後續次級市場轉售，每一筆NFT產品交易資訊都將同步記錄於區塊鏈，以區塊鏈不可竄改、可溯源的特性，提供創作者詳實的終身分潤。

王俊凱表示，娛樂、藝術產業一直以來相對封閉，過往商業授權多為不透明，尋求授權多半不知從何找起，透過打造B2B2C NFT交易平台，將IP相關業務以NFT形式推廣，可望大幅促進市場交易與透明化，並為創作者拓展更多國內與海外的IP授權機會。