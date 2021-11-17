京都深受台灣民眾喜愛、有20年歷史的冬季「京都・花燈路」夜晚點燈活動將走入歷史，其中嵐山花燈路、東山花燈路最後點燈活動將分別於12月及明年3月舉辦，目前日本尚未開放國際觀光客入境旅遊，台灣人參與活動的最後機會可能落在明年初。

嵐山花燈路。

京都每年冬季都會舉行「京都・花燈路」夜晚點燈活動，分別在嵐山及東山兩處地點舉行，分成「嵐山花燈路」及「東山花燈路」，主辦單位在京都獨特的寺廟、神社、街道、嵐山渡月橋、竹林小徑等著名景點旁點燈，讓民眾一覽有別於白天的華麗京都之美。

不過京都市觀光協會月初公告，這項已經舉辦20年的活動將在本屆結束後停辦。公告指出，自2002年、2005年起分別在東山、嵐山舉辦「京都・花燈路」活動以來，這項活動已經成為京都的代表性活動。

協會指出，當初舉辦點燈活動是為了在淡季吸引遊客來訪、過夜，舉辦20年來每月遊客數的差異已經縮小，活動已經取得了巨大成功，所以決定在20周年後結束活動。

值得注意的是，2020年「京都・花燈路」活動因新冠疫情停辦，今年恢復舉辦後又宣布要走入歷史。

主辦單位也公布「嵐山花燈路」及「東山花燈路」的活動時間，前者將在今年12月10日至19日舉行，後者的活動時間為明年3月4日至13日，不過礙於目前日本尚未對國際觀光客開放入境，台灣人想參與盛會的最後機會可能落在明年3月。