World Gym南京店才因有確診者足跡，宣布緊急停業清消，未料又有網友爆料，表示就連好市多內湖店也在稍早無預警宣布閉店消毒，消息一出引起鄉民熱議。對此北市衛生局也證實，是稍早World Gym南京店的案16614造訪過。

網友在PTT八卦版爆料「Costco 內湖店緊急關閉」，並附上一張照片佐證，表示自己剛從內湖店出來，就發現突然關店，鐵門還全部拉下，說要消毒，不解詢問「有人知道緊急關店的原因嗎？」。透過原PO拍攝照片可以看到，好市多入口已經拉下鐵門，且放出招牌，公告「配合政府防疫，執行全店環境清潔消毒工作，顯示時間也的確是在今天」。

不少鄉民也議論紛紛：「南京那個案例吧」、「一個人搞得全台北天翻地覆」、「南京那個很可怕哦...」、「萵苣南京到這裡車程只要10分鐘，怕爆」。

北市衛生局官員受訪時表示，World Gym台北南京店有今天公布的境外移入個案（案16614）足跡，因場所有落實實聯制，可掌握相關接觸者，所以沒有公布，已要求業者清消。

衛生局說明，案16614曾在5月4日及7月27日於印度接種過AZ疫苗，8月20日回台時及集中檢疫期間採檢皆為陰性，因須再度出國自費採檢於今天確診，CT值35，已匡列同住接觸者2人居家隔離，採檢皆為陰性。