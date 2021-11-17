主持新星宇珊主持功力大躍進，已經準備好迎接跨年主持重責。（中時提供）

隨著疫情趨緩，2022年《Meet遇見桃園》跨年晚會在桃園高鐵站前廣場盛大舉辦，力邀民眾一起相遇桃園，面對面狂歡，以最高分貝的尖叫聲送舊迎新！晚會主持由鍍金主持人黃子佼，以及主持新星宇珊擔綱，兩人曾在節目、活動合作多次，黃子佼大讚宇珊主持功力大躍進，兩人合體絕對嗨翻全場。

黃子佼認為自己與桃園非常有緣，這次主持算是「回娘家」，因為他除了是桃園活動、典禮主持常客外，與孟耿如史上第一次同台也是在2017年的桃園跨年，當時孟耿如正在打歌和博恩合唱，自己則假扮工作人員送海報，賣力為老婆宣傳，他笑說冥冥中有一股力量，拉著他回來桃園與大家相遇、團圓。

黃子佼老婆孟耿如昨晚宣布懷孕，還開玩笑向電視台喊話，希望能早點放老公回家，接下跨年主持重棒的黃子佼說：「既定行程還是要走完啦，但比較可惜的是，往年耿如都陪著我工作，因為懷孕了不想讓她吹風受寒，今年就無法一起跨年。」

而黃子佼透露現在有了小孩工作上勢必得做調整，但對這行業的使命不變，只是他也沒忘記先前訂下60歲要退休的目標：「因為年紀也大了，掐指一算其實也剩10次跨年能夠主持，要好好把握每一次機會，主持最有能量的晚會。」

而主持新星宇珊從女團Popu Lady出道，近年轉戰主持界，與曾國城、黃子佼等前輩合作多次，主持功力倍增，這次與黃子佼合作讓她相當安心，興奮心情大於緊張，準備大展身手讓大家看看準備齊全的自己。

宇珊透露算命仙曾說她這輩子都要「靠嘴」吃飯，雖然是從女團出道，但要靠歌手維持生活相當困難：「所以我還是認命一點，好好專心耕耘主持這條路。」而宇珊和黃子佼私下擁有好交情，一聽到他要當爸爸了，笑說等著兌現當褓母的承諾，她也相當嚮往擁有自己的家庭，並向男友喊話希望明年能「被求婚」。