財政部大查囤房大戶稅，有房東自首了。台北國稅局今日表示，有房東擁有16戶房屋，收到國稅局的輔導函後，據實填覆各房屋使用情形，包含14戶房屋租賃契約書和2戶空屋水、電費佐證，自動補報3年租金200多萬元。

台北國稅局表示，該房東扣除必要成本後，補繳了17萬元的稅。

財政部啟動針對擁有10戶非自住房屋以上的囤房大戶，針對其租賃所得是否有誠實繳納，目前正在展開當中。

台北國稅局表示，有囤房大戶擁有16戶房子，於收到國稅局輔導函後，據實填復各房屋的使用情形，及提供14戶房屋租賃契約書及2戶空屋的水、電費資料佐證，據了解，該房東自動補報3年租賃所得新台幣200多萬元，扣除必要的成本之後，課稅所得大約是130萬元，補稅大約17萬元。

台北國稅局表示，目前還在發輔導函的階段，房東還有機會自首、誠實申報，如果沒回覆或未誠實申報，國稅局發調查函，房東就沒有反悔的機會，無法補報免罰。