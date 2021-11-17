國立公共資訊圖書館推出《藝術•AI•融合》展，展出東海大學師生運用AI藝術科技創作的實驗性作品。國資圖館長劉仲成17日在開幕儀式表示，國資圖是國內首座國立級數位圖書館，藉由嶄新的閱讀模式、獨特的探索途徑、多元的跨域整合，創造豐富且多元的閱讀體驗。

《藝術•AI•融合》展在國資圖展至11月28日，由東大教授周忠信AI藝術科技團隊，運用AI藝術科技創作實驗性作品，新的藝術科技提供新型態的創作方式，讓觀賞者體驗AI藝術的新魅力。

劉仲成表示，近年來，資訊技術如物聯網、大數據及AI等，運用在創新科技，例如，生物科技及金融科技等，正在席捲全球、改變世界。國資圖藉由嶄新的閱讀模式、獨特的探索途徑、多元的跨域整合，創造豐富且多元的閱讀體驗。

周忠信提出藝術科技概念，並在東海大學成立「AI藝術科技實驗室」，發展AI藝術科技時，首先從探索AI時代的超自動體驗入手，再利用「AI ArtTech」（AI藝術科技）融合創意想像，創作出新的AI視覺藝術作品，並與李政雄、林慶昇等教授建構出支持「感應的」、「自學的」、「自主的」、及「自覺的」自動AI藝術科技，由團隊成員創作出實驗性作品。