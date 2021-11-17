慈濟醫院長林欣榮（左）與宏潤生技公司董事長陳衫潤簽署合作，將把以銀杏果培養出的蛹蟲草、黃金蟲草萃取液，進行抗糖尿、抗癌之用。（王志偉攝）

宏潤生技公司與成功大學，歷經5年半產學研究，去年3月取得「銀杏果黃金蟲草子實體」發明專利，今與花蓮慈院簽訂合作備忘錄，約定進行臨床產學合作研究計畫。（王志偉攝）

花蓮慈濟醫院致力中醫醫療研發，與生技公司合作，針對「銀杏果黃金蟲草子實體」聯手進行臨床試驗，將把萃取液投入抗第1、第2型糖尿病作用及肺癌、腸癌、肝癌、乳癌4種抗藥性癌症研究，展現台灣中醫醫療及生技實力。

宏潤生技公司與成功大學，歷經5年半產學研究，去年3月取得「銀杏果黃金蟲草子實體」發明專利，今與花蓮慈院簽訂合作備忘錄，約定進行臨床產學合作研究計畫。

慈院副院長兼中醫部主任何宗融表示，銀杏又稱白果，有擴張末稍血液循環之效，而蟲草性甘、溫，都是有益人體之物。初步將應用銀杏果培養出的冬蟲夏草萃取液，進行第1、第2型糖尿小鼠的抗糖尿病作用，以及肺癌、腸癌、肝癌、乳癌等4種抗藥性癌症的治療研究。

宏潤生技公司董事長陳衫潤表示，銀杏果黃金蟲草的蟲草素是野生蟲草的幾百倍，而且品質穩定。期望在醫學中心的臨床試驗下，能在2年內取得健康食品認證、6年研發出植物新藥，讓民眾不僅能當作一般保健食品食用，也能應用在醫學上，提供醫師及患者更多治療輔助。

慈院副院長黃志揚指出，黃金蟲草可降血糖並幫忙調解糖尿病引發的心臟病，未來也會進行肝癌、腸癌、肺癌及乳癌等抗癌驗證，若成功並發表投入應用，將能嘉惠患者，產生治療成效。