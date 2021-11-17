新加坡10月非石油出口額成長優於預期 18:112021/11/17 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡政府17日公布，10月非石油出口額年增17.9％，大於9月的12.0％年增幅，也大於分析師預期的16.3％，主要是受到電子類出口成長推動。10月電子類出口額年增14.9％，大於9月的14.1％年增幅。若與今年9月相比，10月非石油出口額經季節調整後月增4.2％，也大於9月的1.0％月增幅。 醫療保健獲利七成優於預期 前景看佳 大聯大 下半年業績優於上半年 #出口額 #額年增 #電子 #增幅 #優於預期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞電 擴大醫療、車用布局 04:102021/11/17 產業．科技 《光電股》煩惱產能非訂單 元太明年營收樂觀 17:052021/11/17 財經 《國際經濟》英國10月通膨升4.2％ 高於預期 17:392021/11/17 財經 《國際經濟》日10月出口年增9.4％ 連7月2位數增長畫下句點 11:252021/11/17 財經 《金融》國銀前3季海外獲利年增2成 美國復甦最強勁 08:012021/11/17 財經 《半導體》矽格Q4營收持平略降 明年續拚雙位數成長 15:402021/11/17 財經 景氣回升 傳產股潛力大 04:102021/11/17 投資理財 台股早盤站上17700點 再衝近4個月新高 聯發科漲逾3％ 09:102021/11/17 財經 帆宣10月稅後淨利1.27億 年增逾七成 04:102021/11/17 證券．權證 展望樂觀 同欣電京元電權證放閃 04:102021/11/17 證券．權證 原油後市...明年恐供過於求 04:102021/11/17 投資理財 財經熱門新聞 孫道存驚傳癌逝 享壽72歲 - 財經 台積電工程師哀號45歲退休難 過來人曝做到一件事有機會 - 財經 中芯虧大！蔣爸握關鍵技術遭忽視 台積電靠這研發3奈米 - 財經 這檔EPS衝60元 只有晶片一哥半價 謝金河大驚這麼說 - 財經 資深工程師有多賺？老手爆內幕：40歲退休身價破億 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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