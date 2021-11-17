新加坡政府17日公布，10月非石油出口額年增17.9％，大於9月的12.0％年增幅，也大於分析師預期的16.3％，主要是受到電子類出口成長推動。10月電子類出口額年增14.9％，大於9月的14.1％年增幅。若與今年9月相比，10月非石油出口額經季節調整後月增4.2％，也大於9月的1.0％月增幅。