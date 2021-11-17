輝瑞新冠肺炎口服藥申請FDA許可 18:112021/11/17 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 輝瑞（Pfizer）研發的新冠肺炎口服藥Paxlovid已向美國食品藥物管理局（FDA）提出申請，預計今年底前將獲准對高風險族群提供口服藥。輝瑞估計Paxlovid今年產量超過18萬套療程，明年產量擴大至5千萬套療程。內情人士透露，美國政府已掌握Paxlovid供應量，正在與輝瑞洽談1千萬套療程的供應合約。 幫弱勢族群一把 土銀微型創業鳳凰貸款 擴大適用 幫助窮國 輝瑞授權學名藥廠生產新冠藥物 #輝瑞 #Paxlovid #療程 #新冠肺炎口服藥 #申請 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 酒客店沒帶小黃卡遭查獲 海派酒店吃罰單恐罰1萬5 12:232021/11/17 社會 醫療保健獲利七成優於預期 前景看佳 10:312021/11/17 財經 臉書發文誣指錢櫃SOGO店有人確診 男判罰10萬元 14:472021/11/17 社會 首批「高端四劑戰士」人數曝光 陳時中：混打這款疫苗的最多 12:112021/11/17 生活 議員為染疫康復者請命落實個案追蹤3個月 中市衛生局：研議辦理 13:382021/11/17 生活 陸公益組織呼籲：建立防疫期大陸全國性寵物隔離制度 16:272021/11/17 兩岸 立委質疑VICP審議龜速 陳時中承諾「效率要提高」 13:122021/11/17 生活 中市未登記工廠申請納管 首家土地合法變更完成 11:332021/11/17 政治 屏東搶數位五倍券商機 夜市推行動支付 04:102021/11/17 地方新聞 《國際產業》輝瑞新冠口服藥 已向美國FDA申請EUA 15:062021/11/17 財經 建構救災安全 中市建設局常年訓練工程搶修 14:452021/11/17 社會 財經熱門新聞 孫道存驚傳癌逝 享壽72歲 - 財經 台積電工程師哀號45歲退休難 過來人曝做到一件事有機會 - 財經 中芯虧大！蔣爸握關鍵技術遭忽視 台積電靠這研發3奈米 - 財經 這檔EPS衝60元 只有晶片一哥半價 謝金河大驚這麼說 - 財經 資深工程師有多賺？老手爆內幕：40歲退休身價破億 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。