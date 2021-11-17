輝瑞（Pfizer）研發的新冠肺炎口服藥Paxlovid已向美國食品藥物管理局（FDA）提出申請，預計今年底前將獲准對高風險族群提供口服藥。輝瑞估計Paxlovid今年產量超過18萬套療程，明年產量擴大至5千萬套療程。內情人士透露，美國政府已掌握Paxlovid供應量，正在與輝瑞洽談1千萬套療程的供應合約。