東京奧運空手道對打女子55公斤級好手文姿云，17日展開世界空手道錦標賽征途，可惜首戰在4比0領先優勢下，被俄羅斯對手切爾妮榭娃（Anna Chernysheva）逆轉，最終4比5飲恨，無緣晉級。

文姿云今年在東京奧運空手道女子55公斤量級為中華隊拿下史上首面空手道獎牌，返台後在全國運動會笑納金牌，此次前往杜拜參加世錦賽，期許能突破過去兩屆世錦賽銅牌的成績，朝金牌出擊。

文姿云在籤表所屬的那區首輪輪空，次輪對上俄羅斯切爾妮榭娃，文姿云先透過waza-ari搶下2分，接著再靠兩次yuko再添分數，取得4比0領先，不過對手在剩下的時間找尋攻擊機會，憑著Ippon先追回3分，再以waza-ari補上2分，文姿云努力想再爭取分數，可惜未果。

過去文姿云曾於2016年、2018年世錦賽勇奪銅牌，日前出席活動時透露，本屆杜拜世錦賽她除了放眼維持在世界前3，更設定成為世界冠軍的崇高目標，可惜止步第2輪。