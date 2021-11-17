台灣永續能源研究基金會今（17)日舉辦第14屆TCSA台灣企業永續獎頒獎典禮，安心食品（摩斯漢堡）同時獲頒「企業永續報告白金獎」、「台灣TOP50永續企業獎」，及永續單項績效中的「透明誠信獎」與「社會共融獎」等四大殊榮，安心食品董事長林建元出席領獎。自2015年參與評鑑開始，摩斯漢堡已經連續七年獲獎，顯示摩斯漢堡的企業經營及實踐企業社會責任上的努力獲得高度肯定。

本屆台灣企業綜合績效類計有93家企業參加，及133家企業參加永續單項績效獎評選，總參獎件數高達369件，角逐激烈，安心食品（摩斯漢堡）報告書呈現公司治理、社會共融及環境永續各面向豐富資訊，永續績效並與SDGs連結，深獲利害關係人及員工的信任，由公司貢獻帶動個人公益形成正向循環，為餐飲食品業領域蟬聯台灣TOP50永續企業。

安心食品（摩斯漢堡）董事長林建元表示，提供安心、安全、健康、美味的餐飲服務一直是摩斯漢堡的經營基本方針，感謝評審屢次肯定安心食品落實食品安全，以及推動環境永續發展與優質公司治理的努力。林建元說，摩斯漢堡的摩斯（MOS）其實是英文山海日（Mountain、Ocean、Sun）的字母縮寫，自我期許企業可以發揮健康元氣與熱情服務的精神，愛護大自然的環境，未來除了繼續加強與台灣在地農漁會積極合作，發掘更多優良的在地新鮮食材，努力為消費者品提供安心、安全、健康、美味的餐飲服務，也會更積極與各國家公園管理處合作，推廣生態環境教育，珍惜愛護台灣的好山好水。

安心食品的經營理念「貢獻人類、貢獻社會」，以食品安全為己任，落實「綠色三合一採購」政策，為了讓顧客享受到更完美的用餐體驗，安心將「生產履歷」結合「在地食材」與「契作農場」，建立完整供應鏈，用心把每個環節做到最好，秉持著與社會共好的精神。安心食品乃為更符合當前消費市場趨勢，以3Q創新策略中「商品、服務、環境品質」思維，積極拓展數位轉型，運用在地特色、智慧科技與數位行銷，在「安心安全、健康美味」的基礎下，讓顧客享受更完美的用餐體驗，進一步確保長期財務績效，持續開發新投資、新商機、新市場及企業永續經營。

安心食品（摩斯漢堡）以新鮮、健康開發商品、嚴格評估及驗收採購、多頻次確保品質，以及多維度收集回饋意見，提供顧客安心安全的美味。此外，亦透過各式訓練、服務稽查、衛生抽驗、訪評、店鋪回饋、顧客意見等，持續確保服務及商品品質。不只遵循法規，更自我超越，讓顧客滿意又放心。

林建元表示，安心食品（摩斯漢堡）強調食品的健康、新鮮與美味，從2006年開始推行「綠色三合一採購」政策，包含生產履歷、在地食材與契作農場，希望提供給消費者的商品會是最安心的選擇。為了提供新鮮健康的食材來源，在台灣各地尋找合作小農，強調食材以產地直送的方式送到各店鋪，並且確實做好生產履歷，消費者可以在生產履歷的網頁中查詢當季蔬菜的栽種過程，同時在各店舖前也會隨時更新小黑板的產地情報內容，即時與消費者溝通。

林建元表示，安心食品（摩斯漢堡）員工積極參與社會服務，於疫情期間捐贈萬顆米漢堡感謝醫護辛勞，並與多所大專院校產學培力專業餐飲人才，更不斷推動EGS相關作為，秉持山海日（MOS，Mountain、Ocean、Sun）大自然的精神，未來將持續與各國家公園合作推廣生態環境教育，發揮安心食品廣大消費族群的通路特性，透過各種形式與活動將環境永續意識傳遞至供應商到顧客。