成毅（右）在《長安諾》飾演的蕭承煦與趙櫻子飾演的賀蘭茗玉相愛卻不能在一起。（中天娛樂台提供）

韓棟（右）、成毅在《長安諾》飾演同父異母兄弟。（中天娛樂台提供）

韓棟在《長安諾》飾演蕭承睿。（中天娛樂台提供）

熱播中的中天娛樂台古裝劇《長安諾》，集結成毅、趙櫻子、韓棟多位實力派高顏值演員等，其中韓棟、成毅飾演同父異母的兄弟，因父王逝世前留有遺命將王位傳給弟弟蕭承煦(成毅飾)，讓兩兄弟之間嫌隙變大，最終哥哥蕭承睿(韓棟飾)不但搶走王位，更逼迫蕭承煦的母妃為先王殉葬。劇中當成毅看到母妃殉葬後，從懷疑、不相信再到情緒崩潰，悲傷情緒層層遞進，被觀眾狂讚「看得起雞皮疙瘩！」、「演技炸裂！」

成毅在《長安諾》化身癡情男，面對初戀賀蘭茗玉嫁給蕭承睿，他還是選擇在背後默默守護她，即使最後有權力奪回王位，但為了心愛的女人他心甘情願做攝政王，只為輔佐茗玉的孩子登基為王，角色深情又帶點悲慘。成毅被訪問時提到自己本性與角色最不像的地方時，開玩笑說：「蕭承煦太慘了！我還是比較幸運的，因為有很可愛的家人一直陪著我！」不過他也表示蕭承煦跟自己都是一旦認定一件事就會堅持去做的個性。

成毅和韓棟劇中雖是反目成仇的兄弟，但戲外兩人關係非常好，近期更是在《與君歌》再度合作，成毅表示：「我們合作了兩部戲，比較熟悉，平時在片場等候時經常聊天。棟哥是很專業、敬業的演員，合作起來挺愉快的！」韓棟則稱讚成毅是位非常努力和用心的青年演員，「一起拍攝時會經常聊天、一起吃飯，相處得特別好，拍起戲來也很融洽」，兩人還會一起泡茶，展現好交情。

成毅私下除了愛喝茶，也喜歡健身和釣魚，他表示因長期待在橫店拍戲，當地有釣魚的地方，拍戲之餘都會去釣魚回來吃，他還自曝：「我的手藝一般般！我就負責釣！」這樣的休閒生活方式，也被粉絲笑「提早過退休生活！」《長安諾》每周一至周五晚間8點在中天娛樂台播出。