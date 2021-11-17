新北市汐止昨（16日）發生一起行車糾紛，1名汽車駕駛不滿騎士影響行車，拿球棒準備打人卻慘遭噴辣椒水反擊，在網路上引起討論，有網友分析球棒哥最後失去戰鬥能力，蹲在路邊痛苦呻吟，騎士還追上去補噴辣椒水的行為肯定是有罪的。而也有過來人分享被噴的經驗，表示辣椒水是攻擊性武器，「防禦過當什麼的，也是有可能」。

汐止新興路上，1名男駕駛下車準備拿球棒砸騎士，不料隨即遭騎士拿辣椒水狂噴眼睛，他轉頭表情痛苦，仍氣不過再次揮棒沒打中，騎士則再次近距離朝他噴辣椒水，之後他痛苦地趴一旁，而30秒影片在網路瘋傳。

影》汐止球棒男遭騎士辣椒水噴整臉 痛苦趴車窗輸慘了

針對機車騎士是被攔車惡霸攻擊做正當防衛的說法，有網友在PTT上表示，這案子如果雙方不和解，機車騎士肯定是有罪的，汽車駕駛拿棍子出來揮棒時，機車騎士噴第一下是正當防衛，但是汽車駕駛最後已經看不到了，蹲在路旁揉眼睛，機車騎士還追上去噴，這一下就不是正當防衛了。

而其他網友也回文分享，他曾被辣椒水誤傷眼睛，根本沒辦法反擊，當下一被噴就倒地，後續在床上躺一星期，眼睛回診看2個月，最後求償結果是對方賠他6萬6000元。所以辣椒水是攻擊性武器，如果拿辣椒水先出手噴對方眼睛，十個壯漢十個倒，「所以防禦過當什麼的也是有可能」。