大台中不動產公會理事長王至亮強調，台中市擁有堅強的剛性買盤支撐。（盧金足攝）

建築業當前面臨地價、原物料、缺工、斷金流等成本不可控的漲幅下，大嘆「處境艱難」。（盧金足攝）

大台中不動產公會理事長王至亮高分貝呼籲，各科技大廠不斷加價搶工惡性競爭，造成營建工人極嚴重缺乏，政府單位勿等閒視之，應盡速找出短中長期因應對策。（盧金足攝）

中央打炒房，房市交易仍然熱絡，但卻苦了開發商！大台中不動產開發公會理事長王至亮17日表示，大台中不動產公會統計今年以來，施工模板、鋼筋、水泥、建材、工資等建築成本約有20％到50％漲幅，加上缺工、搶工，營建成本不斷墊高，近1至2年完售的預售案工程發包時，飽受成本漲幅壓力。

王至亮指出，大台中不動產公會向政府爭取多次住宅建案開放聘用外勞，期盼透過「健全營建業勞工問題之國是會議」，勞資多方坐下來心平氣和商議，緩解台積電、大立光、機械業擴廠、台商回流等因素。

大台中不動產公會高分貝呼籲，各科技大廠不斷加價搶工惡性競爭，造成營建工人極嚴重缺乏，政府單位勿等閒視之，應盡速找出短中長期因應對策，讓社會住宅、公共工程、道路、學校工程都找得到工人順利發包，讓勞工獲得合理工資和照顧，幫助建築業產業升級。

全台前十月六都買賣移轉共21.4萬棟、年增7％，顯見疫情趨緩有助於房市信心回溫，其中，大台中前10月移轉棟數共3萬9523棟，台中市成為「移居宜居城市」，在低利環境、人口紅利與資金潮助攻，加上國內經濟穩定復甦，出口表現亮眼，全年經濟成長預測可達6％，讓自住、置產等剛性需求增加。

「目前土地供給量較多熱區，包括北屯區14期、水湳經貿園區、台中高鐵特區、台中港特定區等區域」，大台中不動產公會指出，政府單位標售的土地價格屢創新高，吸引科技產業，機械業等大筆投資土地，建設業沒有土地可加工開發只有跟進搶地。

王至亮為建築業請命，建設公司的個案獲利約10至18％，每一建案從規畫到完工約3至5年，平均每年獲利僅3至5％，又面臨地價、原物料、缺工、斷金流等成本不可控的漲幅下，大嘆「處境艱難」。

台中目前人口數已達282萬人，縣市合併後10年來增加近16萬人，約成長近18萬戶，王至亮分析，代表台中對住房的剛性需求，一年要1萬8000戶以上，台中市在穩定發展下是正常需求，加上台中18所大專院校學，學生數19萬，后里、中科、精密機械園區串起西部科技走廊，就業人口數萬人，台中市擁有堅強的剛性買盤支撐。

王至亮指出，台中首條捷運今年4月通車，捷運綠線如一把「弓」，鐵路高架化是弓上的「弦」，捷運藍線如「箭」，這把箭射向亞洲及全世界。

捷運串起數十萬通勤族交通的便利性，應盡快施工，此乃台中邁向國際城市，成為台灣第二政治經貿中心重要關鍵。

「捷運藍線從台中港出發，載滿港區郵輪的觀光客，到市區觀光消費採購，也可延伸到清泉崗機場，一直到終點台中火車站」，王至亮說，體驗舊城古蹟之美，又可延伸到太平，全長25公里，全線共20多個車站，希望全線地下化，期盼中央及地方政府齊心協力，打造台中為台灣「鑽石之都」。