「國家職業安全衛生獎」頒獎典禮在今天舉行，獲獎除了大型企業外，也包括中小企業，如全廠45人的台灣汽電共生股份有限公司官田廠1998年建廠至今均未發生過任何職災，今天獲「國家職業安全衛生獎」肯定。台汽電官田廠廠長徐國樑說，雖然每一項職安衛的事情都十分微小，但如果一件沒有做好就容易發生事故。

台汽電官田廠從1998年建廠、2000年商轉至今已達21年，台汽電官田廠廠長徐國樑說，全廠至今有45名勞工，但為了保護勞工工作環境、健康，其中就有4名專責的職安衛人力，而在2019年也推動ISO45001的安全管理系統，每年也持續透過第三方驗證，並以零職災為目標。

徐國樑說，公司為了鼓勵零職災，只要每15萬小時沒有職災就會給予每人3000元獎勵金用來購買如運動設備、健康監測手錶等裝置，也是給同仁持續改善職安的誘因。

勞動部部長許銘春致詞時表示，就任部長這幾年以來時常走訪3K傳產與勞資雙方對話，也多次率隊實施勞檢瞭解職安衛問題，體認到「沒有安全的環境、就沒有永續」。

今年度的國家職業安全衛生獎，共有11家企業得獎，其中獲得最高獎項「企業標竿獎」的奇美實業公司、旺宏電子公司、日月光半導體公司、友達光電公司、台灣科慕公司等5家企業；「中小企業特別獎」則由台灣汽電公司建立「工安無災害獎勵制度」；「傳統產業投資特別獎」部分由為統一實業公司獲獎；「勞動健康特別獎」的高雄市立小港醫院、台灣世曦公司、嘉義基督教醫院及麻豆新樓醫院獲獎。

「個人奉獻獎」得主，則由衛福福前次長何啟功、中國醫藥大學職業安全與衛生學系教授蔡朋枝等人獲獎。