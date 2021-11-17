孫道存保外就醫癌逝 台北監獄證實：發還100萬保證金結案 18:282021/11/17 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 太平洋電線電纜公司前董事長孫道存保外就醫不治。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 太平洋電線電纜公司前董事長孫道存涉及偽造文書案件，在台北監獄服刑，但因腫瘤惡化，10月1日保外就醫。但病情持續惡化，17日凌晨3時許不治。北監表示，會將相關文件提供給桃園地檢署。檢方表示，收到文件後，將發還100萬保證金後結案。 北監表示，孫因為腫瘤惡化，10月1日保外就醫，病情並未好轉，於本月17日凌晨3點多過世。依照監獄執行法143條，受刑人於執行中死亡，通知家屬，並報檢察署相驗，後續會把證明文件提供桃園地檢署。檢方表示，孫保外就醫，將收到相關文件後，發還100萬保證金並結案。 孫道存生前官司纏身 年初剛出關 又因這案入獄 #孫道存 #病逝 #癌逝 #保外就醫 #檢方 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 當37年熱心義警 林泉妹因病辭世兒傳母願 14:102021/11/15 社會 生華科新藥具治胰腺癌潛力 獲選ASCO胃腸道癌大會發表 09:402021/11/15 財經 SJ神童確診罹患新冠肺炎 曝天團成員接觸狀況 10:242021/11/12 娛樂 《傳產》央行限貸不怕 法人5.16億現金購2戶和平大苑 12:502021/11/17 財經 射出咖啡色血塊 男憂縱慾過度 出現2症狀快就醫 17:262021/11/12 健康 國民男星遭突破性感染確診新冠 經紀公司證實：有接種2劑疫苗 20:082021/11/14 娛樂 1218公投》核四前廠長王伯輝坦言深綠 卻被綠委說成一無是處 21:582021/11/16 政治 男大生甦醒點頭 破許哥惡行起底 04:102021/11/13 社會新聞 結婚3個月丈夫就癌逝 深情妻守寡20年只因一封信 10:302021/11/14 搜奇 方文琳遭超跑飆速夾擊 「及時2動作」保命：否則不敢想像後果 14:082021/11/15 娛樂 新北永和警威力掃蕩 展現打擊犯罪決心 21:542021/11/15 社會 北市聯醫千萬買中藥 柯文哲也傻眼 04:102021/11/12 地方新聞 中市警交安宣導 請神明助威加持有拜有包庇 11:442021/11/14 寶島 社會熱門新聞 孫道存保外就醫癌逝 台北監獄證實：發還100萬保證金結案 - 社會 貴婦買7萬大衣因這原因大鬧百貨 網曝2關鍵：不挺了 - 社會 婦買7萬大衣大鬧百貨遭上銬 律師李怡貞1句話電爆：別侮辱貴婦 - 社會 高麗菜田一夜被割光 11公嬤犯案原因曝！ 警續追上百名共犯 - 社會 拒退7萬大衣掀貴婦大鬧 微風業者724字聲明：絕無調包 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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