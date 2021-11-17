太平洋電線電纜公司前董事長孫道存涉及偽造文書案件，在台北監獄服刑，但因腫瘤惡化，10月1日保外就醫。但病情持續惡化，17日凌晨3時許不治。北監表示，會將相關文件提供給桃園地檢署。檢方表示，收到文件後，將發還100萬保證金後結案。

北監表示，孫因為腫瘤惡化，10月1日保外就醫，病情並未好轉，於本月17日凌晨3點多過世。依照監獄執行法143條，受刑人於執行中死亡，通知家屬，並報檢察署相驗，後續會把證明文件提供桃園地檢署。檢方表示，孫保外就醫，將收到相關文件後，發還100萬保證金並結案。