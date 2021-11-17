主計總處今（17）日發布國情統計通報指出，近一年原油價格漲逾一倍，漸次影響國內物價，惟同期間在新台幣匯率升值、政府啟動油價緩漲機制等措施平抑下，國內油料費（汽、柴油）漲幅不及三成，較原油漲幅和緩許多。

主計總處指出，近期國際原油受全球景氣、產油國供應量、地緣政治情勢，及市場投機等因素影響，價格波動劇烈，以OPEC油價為例，民國109年由於疫情重創全球經濟，油價挫跌至平均每桶41.5美元，較前一年回跌35.2％。

今年隨著全球經濟陸續重啟，油品需求增加，加上OPEC+減產，以致今年以來油價逐季回升，由第一季的每桶60.0美元升至第三季的72.6美元，10月又攀升至82.1美元，今年10月國際原油行情已較去年同月漲逾一倍。

主計總處官員表示，雖然國際原油大漲逾一倍，但上游的原油、原物料的漲幅通常比較大，惟原油、原物料只是最終產品的生產成本之一，其他投入成本未必上漲，如此經過中、下游生產的層層緩衝之後，最終產品的漲幅會緩和一些，而今年以來，新台幣對美元匯率升值3.5％，加上政府啟動浮動油價的緩漲機制，部分漲幅由政府吸收，因此汽、柴油等油料費的漲幅較國際油價和緩，以今年10月與去年同月比較，漲幅為29.0％。