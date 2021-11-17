玻陶廠今年在國內房地產市場景氣回溫下，本業表現較去年成長，業外收益更是亮麗；台玻(1802)處分中國大陸子公司股權、冠軍(1806)認列昆山廠拆遷處分利益、中釉(1809)處分中國廣東子公司使用權土地、和成(1810)子公司出售新竹湖口土地。預期，都將為公司今年獲利創高峰。

台玻子公司台玻中國控股處分台玻鳳陽控股100％股權案，處分利益人民幣2.72億元。

業外收益，加上平板玻璃本業今年獲利大幅成長，台玻今年累計前三季的稅後淨利83.55億元，每股稅後盈餘2.87元，都已創同期新高。

台玻在今年的9月也公告，為集團經營策略考量，已與中國大陸洛陽玻璃擬收購台灣玻璃中國控股轉投資的台玻福建光伏玻璃有限公司，簽署「合作意向協議」。台玻指出，相關的利益有待正式完成後才能估算。

第3季營運受惠房市交易活絡、帶動本業轉強，加上業外認列昆山廠拆遷處分利益12.94億元，冠軍第三季單季稅後淨利11.34億元，較去年同期激增62.3倍，創下單季新高，EPS2.62元；土地資產活化收益加上本業成長，冠軍累計前三季稅後淨利9.48億元，每股稅後盈餘2.19元。

為配合當地政府進行土地收儲計畫，中釉位於中國廣東三水子公司大鴻制釉，決議處分該公司使用權土地，預計可獲得補償金約人民幣2.04億元。

以中釉持有子公司六成估算，可認列人民幣約8580萬元投資利益，相當於新台幣3.73億元，對每股挹注約2.23元。

和成子公司和隆興業，在今年的第一季，處分新竹縣湖口鄉土地資產，處分利益18.8億元，此筆業外收益在第三季入帳，也讓和成前三季合併稅後淨利11.14億元，每股稅後盈餘EPS 3.03元，同創同期歷史新高。

市場指出，玻陶廠今年在平板玻璃價格大漲、國內房地產景氣活絡下，本業可望達近年來最好的榮景；再加上陸續入帳的業外收益，今年全年的營運預期都可衝高到十多年來的高峰。