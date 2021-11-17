清景麟教育基金會近日前進屏東車城保力林場種樹造林。（柯宗緯翻攝）

清景麟教育基金會近日前進屏東車城保力林場種樹造林，透由國立屏東科技大學森林系專業學術規劃，選定合適的氣候及場域，種植千株對環境有益的苗木，實踐「里山倡議」精神，現場老中青三代、爸媽帶著幼兒一起參與，格外有意義。

清景麟教育基金會同時也是清景麟建築團隊的董事長林聰麟談到，自己推動環境理念，一棵50年的成樹，需要培育扎根的決心，氣候變遷帶來的衝擊是全面性的影響，永續環境的承諾不能停下。

林聰麟直說，自從團隊提議讓種樹不只是一場活動，而是影響一群人最終能將保護環境意識形成生活態度的想法來實踐，不論現在種下去多少棵樹，最終都要思考能不能存活到未來，感謝屏科大森林系多位研究教授與夥伴陪同指導，甚至已經想到5年、10年直到未來的永續規劃，「期待未來我們的子孫都能同享今天種下去的樹苗長成大樹。」

屏科大森林系也特地安排一個亮點，展示最新發表的無人機，未來將投入智慧林業調查數位化的工作，運用智慧林業管理模式針對森林健康進行研究，取得的林木健康資訊，能與雲端大數據整合，提供未來管理單位維護參考依據，讓森林經營管理更加的科學化、有效率。

該活動利用網路公布，報名秒殺一下子就額滿，全國農業金庫總經理蘇佐政、副總經理吳百仁帶領同仁參與響應，將環境、社會和企業治理（ESG）的實踐一起支持活動，國立屏東科技大學校長戴昌賢及森林系主任陳建璋等多位師生代表校方一同見證。